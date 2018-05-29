Савченко пожелала Сенцову не превратиться в антигероя, как она

Нардеп Надежда Савченко, которую когда-то освободили из российской тюрьмы, а теперь подозревают в подготовке терактов в Украине, пожелала украинскому политзаключенному в РФ Олегу Сенцову не повторить ее судьбу.

Об этом она написала в Facebook.

"Я искренне надеюсь, что Олега Сенцова обойдет моя судьба, когда из человека сначала делают героя, а потом делают антигероя в своей стране. От всей души желаю Олегу не попасть в жернова политической авторитарной машины в Украине", - говорится в ее посте.

Савченко отметила, что нынешние призывы президента Петра Порошенко и украинских политиков освободить Сенцова очень похожи на их заявления относительно нее, когда в российской тюрьме сидела она.

По ее убеждению, у Олега есть три пути: уйти в тень и иметь творческий покой, пожелать славы и стать президентской марионеткой или начать бороться с "несправедливой системой" в Украине.

"Я и семья, все близкие и друзья присоединяемся к акции поддержки Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных по всему миру", - резюмировала народный депутат.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

Глобальную кампанию за освобождение узников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

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25 мая 2016 года Савченко после 2 лет в российской тюрьме вернулась в Украину. На тот момент Порошенко уже присвоил ей звание "Герой Украины".

22 марта 2018 года Надежду Савченко задержали в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.