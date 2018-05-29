У РФ проти зустрічі "нормандської четвірки", бо є два невирішених питання

Зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" матимуть карикатурний характер без вирішення двох питань, що стосуються Донбасу.

Про це у вівторок, 29 травня, на прес-конференції в Мінську заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я переконаний: доки ці два лакмусові папірці ми не розрулимо - Станицю Луганську (розведення сил - ред.) і "формулу Штайнмаєра", подальші зустрічі на рівні міністрів видаватимуться якоюсь карикатурою", - сказав Лавров.

За його словами, згідно з Мінськими домовленостями, має бути ухвалений закон про особливий статус Донбасу.

"Він готовий давним-давно, треба його ввести в дію і провести вибори", - зазначив російський міністр.

Лавров заявив, що президент України Петро Порошенко пояснював своє небажання ухвалити цей закон тим, що не зрозуміло, як проголосують жителі Донбасу.

Запропонована наприкінці 2015 року тодішнім главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром формула врегулювання конфлікту на Донбасі передбачала надання спочатку тимчасового статусу окупованій території, а потім, після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на території самопроголошених "ЛНР/ДНР" приблизно через два місяці, надання і постійного статусу цим територіям.

Раніше Порошенко запропонував "нормандській четвірці" зустрітися на початку червня.

18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

В остаточній версії, згідно з попередніми рішеннями, прибрали згадку про Мінські угоди.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту.

Порошенко заявив, що "ні дух, ні буква закону щодо Донбасу не суперечать Мінську".

Колишній заступник генерального секретаря НАТО і екс-посол США в РФ Александер Вершбоу радив Україні наголосити, що закон про реінтеграцію Донбасу не суперечить Мінським угодам.