В РФ против встречи "нормандской четверки", потому что есть два нерешенных вопроса

Встречи глав МИД стран "нормандской четверки" будут иметь карикатурный характер без решения двух вопросов, касающихся Донбасса.

Об этом во вторник, 29 мая, на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "Интерфакс-Украина".

"Я убежден: пока эти две лакмусовые бумажки мы не разрулим - Станицу Луганскую (разведение сил - ред.) и "формулу Штайнмайера", дальнейшие встречи на уровне министров будут выдаваться какой-то карикатурой", - сказал Лавров.

По его словам, согласно минским договоренностям, должен быть принят закон об особом статусе Донбасса.

"Он готов давным-давно, надо его ввести в действие и провести выборы", - отметил российский министр.

Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко объяснял свое нежелание принять этот закон тем, что не понятно, как проголосуют жители Донбасса.

Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта на Донбассе предусматривала предоставление сначала временного статуса оккупированной территории, а затем, после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на территории самопровозглашенных "ЛНР/ДНР" примерно через два месяца, предоставления и постоянного статуса этим территориям.

Ранее Порошенко предложил "нормандской четверке" встретиться в начале июня.

18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

В окончательной версии, согласно предварительным решениям, убрали упоминание о Минских соглашениях.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с законом о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и считают, что этот закон отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

Порошенко заявил, что "ни дух, ни буква закона по Донбассу не противоречат Минску".

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу посоветовал Украине подчеркнуть, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским соглашениям.