Саміт Україна – ЄС проведуть 9 липня, перед самітом НАТО

Європейський союз та Україна попередньо узгодили дату проведення саміту Україна-ЄС, він відбудеться 9 липня.

Цю інформацію підтвердили кілька дипломатичних джерел "Європейської правди" з української сторони. Очікується що дата буде офіційно оголошена протягом найближчого тижня.

Також про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

the EU-#Ukraine summit is preliminary set for 9 July in Brussels. that means that Poroshenko should be able to stay for the NATO summit on 11-12 July. #Hungary permitting...