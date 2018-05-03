Саміт Україна – ЄС проведуть 9 липня, перед самітом НАТО

Європейський союз та Україна попередньо узгодили дату проведення саміту Україна-ЄС, він відбудеться 9 липня.

Цю інформацію підтвердили кілька дипломатичних джерел "Європейської правди" з української сторони. Очікується що дата буде офіційно оголошена протягом найближчого тижня.

Також про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

the EU-#Ukraine summit is preliminary set for 9 July in Brussels. that means that Poroshenko should be able to stay for the NATO summit on 11-12 July. #Hungary permitting... — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 3, 2018

"Саміт Україна-ЄС попередньо призначений на 9 липня в Брюсселі", - повідомив він. Також журналіст пожартував з приводу того, що саміт не був заблокований угорською стороною. Як відомо, насправді країни-члени не можуть блокувати проведення таких заходів по лінії ЄС.

Варто зауважити, що 11-12 липня у Брюсселі відбудеться також саміт НАТО, на один із заходів в рамках якого Україна отримала офіційне запрошення.

Тим часом, проведення комісії Україна-НАТО залишається заблокованим через протести Угорщини. Наразі невідомо, чи залишиться Порошенко в Брюсселі в день між самітами.