Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух на єврейському святі у Лондоні: 30 постраждалих

Четвер, 3 травня 2018, 21:17

У Лондоні під час публічного святкування єврейського свята Лаг ба-Омер стався вибух, у результаті якого постраждали близько 30 осіб.

Про це пише The Daily Express.

Головна версія інциденту — вибух декількох смартфонів, які потрапили в традиційне для свята багаття. Інші джерела вказують на надмірну кількість палива, підлитого у вогонь, яке, можливо, викликало вибух. 

 
 

Десять постраждалих госпіталізували з різними пошкодженнями: опіками і травмами, отриманими під час тисняви. Присутні на святі намагалися втекти від вогню.

Європейська правда

Теми: Велика Британіявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: Україна і Росія трохи просунулись на різних напрямках
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Бренсон закликав британську владу зняти санкції з Тінькова
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: