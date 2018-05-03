Вибух на єврейському святі у Лондоні: 30 постраждалих
Четвер, 3 травня 2018, 21:17
У Лондоні під час публічного святкування єврейського свята Лаг ба-Омер стався вибух, у результаті якого постраждали близько 30 осіб.
Про це пише The Daily Express.
Головна версія інциденту — вибух декількох смартфонів, які потрапили в традиційне для свята багаття. Інші джерела вказують на надмірну кількість палива, підлитого у вогонь, яке, можливо, викликало вибух.
Десять постраждалих госпіталізували з різними пошкодженнями: опіками і травмами, отриманими під час тисняви. Присутні на святі намагалися втекти від вогню.