СБУ обіцяє прокоментувати вбивство Бабченка пізніше

В СБУ запевнили, що працюють, але всі подробиці розкажуть пізніше

Про це глава СБУ Василь Грицак заявив в коментарі LIGA.net

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

Грицак пообіцяв завтра вдень, 30 травня, дати розгорнутий коментар з приводу вбивства в Києві відомого російського журналіста Аркадія Бабченко.

"Я обіцяю: всі деталі - завтра. Служба працює, але ніяких деталей. Все скажу завтра", - сказав глава СБУ.

Поліція повідомляла, що працює на місці злочину. Відкрито кримінальну справу за фактом умисного вбивства. Правоохоронці також показали фоторобот підозрюваного.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.