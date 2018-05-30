СБУ обіцяє прокоментувати вбивство Бабченка пізніше

351 перегляд
Середа, 30 травня 2018, 01:18

В СБУ запевнили, що працюють, але всі подробиці розкажуть пізніше

Про це глава СБУ Василь Грицак заявив в коментарі LIGA.net

Грицак пообіцяв завтра вдень, 30 травня, дати розгорнутий коментар з приводу вбивства в Києві відомого російського журналіста Аркадія Бабченко.

"Я обіцяю: всі деталі - завтра. Служба працює, але ніяких деталей. Все скажу завтра", - сказав глава СБУ.

Поліція повідомляла, що працює на місці злочину. Відкрито кримінальну справу за фактом умисного вбивства. Правоохоронці також показали фоторобот підозрюваного.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

Теми: Бабченко Аркадій вбивство СБУ
powered by lun.ua
По темі
ОБСЄ закликала негайно розслідувати вбивство Бабченка 30 травня 2018, 00:32
В Росії відреагували на вбивство Бабченка 29 травня 2018, 23:39
Все про вбивство Аркадія Бабченка 29 травня 2018, 21:58
Усі новини
Головні новини
Поліція показала фоторобот ймовірного убивці Бабченка
Угорщина підтвердила, що розблоковує "мовні" переговори з Києвом
Крищенко: Професійна діяльність поки найочевидніша версія вбивства Бабченка
У Києві застрелили Аркадія Бабченка, з'явилися нові подробиці
Усі новини
ted

Чого нас вчать мильні опери? 4 корисні уроки

дослідження

13 причин, чому бути "нічною совою" – шкідливо