Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ обіцяє прокоментувати вбивство Бабченка пізніше

Середа, 30 травня 2018, 01:18

В СБУ запевнили, що працюють, але всі подробиці розкажуть пізніше

Про це глава СБУ Василь Грицак заявив в коментарі LIGA.net

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

Грицак пообіцяв завтра вдень, 30 травня, дати розгорнутий коментар з приводу вбивства в Києві відомого російського журналіста Аркадія Бабченко.

"Я обіцяю: всі деталі - завтра. Служба працює, але ніяких деталей. Все скажу завтра", - сказав глава СБУ.

Поліція повідомляла, що працює на місці злочину. Відкрито кримінальну справу за фактом умисного вбивства. Правоохоронці також показали фоторобот підозрюваного.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бабченко АркадійвбивствоСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Бабченко Аркадій
Суд випустив з в’язниці організатора "вбивства" Бабченка
"Кілеру" Бабченка вручили підозру через сутичку з журналістом
Рік після "вбивства" Бабченка: що відомо про слідство і підозрюваних
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: