СБУ обещает прокомментировать убийство Бабченка позже
В СБУ заверили, что работают, но все подробности расскажут позже
Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил в комментарии LIGA.net
Грицак пообещал завтра днем, 30 мая, дать развернутый комментарий по поводу убийства в Киеве известного российского журналиста Аркадия Бабченка.
"Я обещаю: все детали - завтра. Служба работает, но никаких деталей. Все скажу завтра", - сказал глава СБУ.
Полиция сообщала, что работает на месте преступления. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Правоохранители также показали фоторобот подозреваемого.
29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.
Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.