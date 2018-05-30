СБУ обещает прокомментировать убийство Бабченка позже

В СБУ заверили, что работают, но все подробности расскажут позже

Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил в комментарии LIGA.net

Грицак пообещал завтра днем, 30 мая, дать развернутый комментарий по поводу убийства в Киеве известного российского журналиста Аркадия Бабченка.

"Я обещаю: все детали - завтра. Служба работает, но никаких деталей. Все скажу завтра", - сказал глава СБУ.

Полиция сообщала, что работает на месте преступления. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Правоохранители также показали фоторобот подозреваемого.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.