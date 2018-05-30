СБУ обещает прокомментировать убийство Бабченка позже

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Среда, 30 мая 2018, 01:18

В СБУ заверили, что работают, но все подробности расскажут позже

Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил в комментарии LIGA.net 

Грицак пообещал завтра днем, 30 мая, дать развернутый комментарий по поводу убийства в Киеве известного российского журналиста Аркадия Бабченка.

"Я обещаю: все детали - завтра. Служба работает, но никаких деталей. Все скажу завтра", - сказал глава СБУ.

Полиция сообщала, что работает на месте преступления. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Правоохранители также показали фоторобот подозреваемого. 

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

Темы: Бабченко Аркадий убийство СБУ
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