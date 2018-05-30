Постпред России при ООН использовал факт убийства Бабченка в речи в Совбезе

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Среда, 30 мая 2018, 02:13

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал факт убийства в Киеве бывшего российского журналиста Аркадия Бабченка во время своего выступления в СБ ООН.

Представитель России сделал свое заявление во время заседания Совбеза во вторник по ситуации в Украине.

"На Украине зачищают и закрывают неугодные СМИ. Под каким предлогом это делается. Правильно – под тем, что они агенты Кремля. Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что, сегодня в Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко", - заявил Небензя..

"Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинские власти обвинят в этом Россию, это уже происходило несколько раз до этого. Другие журналисты убегают из страны от преследований, а если  нет, то их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу РИА Новости Украина", - продолжил он.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Ранее Бабченко заявлял, что покинул Россию временно, поскольку неоднократно получал там угрозы в свой адрес и его семьи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

15 мая в офисах "РИА Новости-Украина" прошли обыски. Следствие установило, что у руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского есть два паспорта - гражданина Украины и гражданина России. Также у него нашли награду от министерства обороны РФ "За возвращение Крыма". Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Темы: ООН Росcия Бабченко Аркадий СМИ
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