Російські колеги про вбивство Бабченка: Це помста за те, що він писав

У Москві в пам'ять про журналіста Аркадія Бабченка, убитого в Києві, несуть квіти на так званий "Нємцовий міст".



Як повідомляє "Дождь", вночі туди прийшли і знайомі з Бабченком люди, як Орхан Джемаль, і не знайомі.

На мосту Немцова сейчас вот так.



Фото: Вася Полонский / Дождь pic.twitter.com/cR8foF6k8E — Телеканал Дождь (@tvrain) May 29, 2018

Люди вважають, що журналіста вбили за те, що "був не згоден із чинним режимом".



У Києві охочі вшанувати пам'ять Бабченка збираються з ранку під телеканалом ATR, написала журналістка Христина Бондаренко.



Йти під посольство РФ вона сенсу не бачить.

У спецефірі "Дождя" російські друзі й колеги Бабченка висловили свої коментарі про вбивство.



Так, видавець "Новой газеты" Дмитро Муратов сказав: "У мене немає жодного сумніву, що те, що з ним трапилося, пов'язано з його письменницькою, блогерською і журналістською діяльністю. А от хто це зробив – я не знаю".



У свою чергу, ведучий "Настоящего времени" Тимур Олевський зазначив: "Аркадія застрелили при вході в квартиру, його чекали десь на сходах. Аркадія застрелили за його публікації в Фейсбуці ... Мені здається, це була помста Аркадію за те, що він писав".



Він також припустив, що Аркадій здогадувався про ризики, але не дуже себе беріг.



Олевський нагадав, що в Росії проти Бабченка були порушені справи – і він шукав роботу в Празі.



А спеціальний кореспондент російської служби "Бі-Бі-Сі" Ілля Барабанов зазначив, що погрози Бабченку надходили "постійно і перманентно".

"Київ в останні роки складно назвати безпечною країною для російських політичних мігрантів. Одна з наших останніх зустрічей була в Києві після вбивства депутата Дениса Вороненкова. За рік до цього вбили Пашу Шеремета. І дуже тривожна обстановка була в середовищі людей, які перебралися до Києва", – сказав він.



"Обговорювалося, умовно кажучи, хто наступний. Але, звісно, до останнього ніхто не міг припустити, що це буде Аркаша", – сказав Барабанов.

У російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його помешканні у Києві 29 травня. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Поліція вже має фоторобот імовірного убивці.

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Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.