Російські колеги про вбивство Бабченка: Це помста за те, що він писав

3602 перегляди
Середа, 30 травня 2018, 09:52

У Москві в пам'ять про журналіста Аркадія Бабченка, убитого в Києві, несуть квіти на так званий "Нємцовий міст".

Як повідомляє "Дождь", вночі туди прийшли і знайомі з Бабченком люди, як Орхан Джемаль, і не знайомі.

Люди вважають, що журналіста вбили за те, що "був не згоден із чинним режимом".

У Києві охочі вшанувати пам'ять Бабченка збираються з ранку під телеканалом ATR, написала журналістка Христина Бондаренко.

Йти під посольство РФ вона сенсу не бачить.

У спецефірі "Дождя" російські друзі й колеги Бабченка висловили свої коментарі про вбивство.

Так, видавець "Новой газеты" Дмитро Муратов сказав: "У мене немає жодного сумніву, що те, що з ним трапилося, пов'язано з його письменницькою, блогерською і журналістською діяльністю. А от хто це зробив – я не знаю".

У свою чергу, ведучий "Настоящего времени" Тимур Олевський зазначив: "Аркадія застрелили при вході в квартиру, його чекали десь на сходах. Аркадія застрелили за його публікації в Фейсбуці ... Мені здається, це була помста Аркадію за те, що він писав".

Він також припустив, що Аркадій здогадувався про ризики, але не дуже себе беріг.

Олевський нагадав, що в Росії проти Бабченка були порушені справи – і він шукав роботу в Празі.

А спеціальний кореспондент російської служби "Бі-Бі-Сі" Ілля Барабанов зазначив, що погрози Бабченку надходили "постійно і перманентно".

"Київ в останні роки складно назвати безпечною країною для російських політичних мігрантів. Одна з наших останніх зустрічей була в Києві після вбивства депутата Дениса Вороненкова. За рік до цього вбили Пашу Шеремета. І дуже тривожна обстановка була в середовищі людей, які перебралися до Києва", – сказав він.

"Обговорювалося, умовно кажучи, хто наступний. Але, звісно, до останнього ніхто не міг припустити, що це буде Аркаша", – сказав Барабанов.

У російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його помешканні у Києві 29 травня. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Поліція вже має фоторобот імовірного убивці.

Читайте також: Все про вбивство Аркадія Бабченка

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Бабченко Аркадій вбивство Росія ЗМІ
powered by lun.ua
По темі
У справі вбивства Бабченка проведуть повний комплекс експертиз – поліція 30 травня 2018, 10:00
Глави МЗС Швеції та Литви: Убивць Бабченка слід покарати 30 травня 2018, 09:17
Клімкін в ООН: Політичні вбивства це одна з тактик РФ з дестабілізації України 30 травня 2018, 04:54
Усі новини
Головні новини
"Нафтогаз" почав стягувати з "Газпрому" 2,6 мільярда доларів боргу
Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ
У справі вбивства Бабченка проведуть повний комплекс експертиз – поліція
Порошенко звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів
Усі новини
київ

На Подолі відкривається гастро-лавка "Чорноморка"

здоров'я

4 поради, як не захворіти від кондиціонера