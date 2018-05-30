Российские коллеги об убийстве Бабченко: Это месть за то, что он писал

В Москве в память о журналисте Аркадии Бабченко, убитом в Киеве, несут цветы на так называемый "Немцовый мост".

Как сообщает "Дождь", ночью туда пришли и знакомые с Бабченко люди, как Орхан Джемаль, и не знакомые.

На мосту Немцова сейчас вот так.



Фото: Вася Полонский / Дождь pic.twitter.com/cR8foF6k8E — Телеканал Дождь (@tvrain) May 29, 2018

Люди считают, что журналиста убили за то, что "был не согласен с действующим режимом".

В Киеве желающие почтить память Бабченко собираются с утра под телеканалом ATR, написала журналистка Кристина Бондаренко.

Идти под посольство РФ она смысла не видит.

В спецэфире "Дождя" российские друзья и коллеги Бабченко высказали свои комментарии об убийстве.

Так, издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов сказал: "У меня нет ни единого сомнения , что то, что с ним случилось, связано с его писательской, блогерской и журналистской деятельностью. А вот кто это сделал – я не знаю".

В свою очередь, ведущий "Настоящего времени" Тимур Олевский отметил: "Аркадия застрелили при входе в квартиру, его ждали где-то на лестнице. Аркадия застрелили за его публикации в Фейсбуке… Мне кажется, это была месть Аркадию за то, что он писал".

Он также предположил, что Аркадий догадывался о рисках, но не очень себя берег.

Олевский напомнил, что в России против Бабченко были возбуждены дела – и он искал работу в Праге.

А специальный корреспондент русской службы "Би-Би-Си" Илья Барабанов отметил, что угрозы Бабченко шли "постоянно и перманентно".

"Киев в последние годы сложно назвать безопасной страной для русских политических мигрантов. Одна из наших последних встреч была в Киеве после убийства депутата Дениса Вороненкова. За год до этого убили Пашу Шеремета. И очень тревожна обстановка была в среде перебравшихся в Киев людей", – сказал он.

"Обсуждалось, условно говоря, кто следующий. Но, конечно, до последнего никто не мог предположить, что это будет Аркаша", – сказал Барабанов.

В российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве 29 мая. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Полиция уже составила фоторобот вероятного убийцы.

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Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.