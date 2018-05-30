Чехія відмежувалася від загибелі Бабченка: Про притулок він не просив

МВС Чехії заявило, що розстріляний у Києві російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко не просив притулку у країні, і закликало припинити спекуляції щодо опосередкованої вини міністерства у вбивстві.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, передає "Європейська правда".

*Пізніше у середу виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

МВС Чехії таким чином відреагувало на інформацію окремих ЗМІ та журналістів у соцмережах щодо проживання Аркадія Бабченка у Чехії.

"МВС чітко заявляє, що пан Бабченко не просив дозволу на тимчасове чи постійне проживання або притулок у Чехії", - йдеться у заяві.

"Нам шкода через смерть журналіста, якого застрелили у Києві, однак ми рішуче відкидаємо зв’язок цієї події з міністерством і припущення, що загибель Бабченка могла стати результатом слабкості МВС", - заявили в МВС.

У відомстві закликали також припинити погрози у соцмережах на адресу окремих працівників МВС.

Напередодні видання Aktualne написало, що Аркадій Бабченко прибув до Чехії в лютому 2017 року, однак поїхав трохи менше ніж через півроку після того як втратив надію отримати дозвіл на проживання.

"Коли він їхав з Праги минулого року, то говорив, що єдиний спосіб залишитись – просити політичного притулку, однак він не хотів це робити, оскільки це означало б втратити змогу залишати територію Чехії принаймні рік", - розповів журналіст Онджей Соукуп, який знав Бабченка.

У російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його помешканні у Києві 29 травня. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Поліція вже має фоторобот імовірного убивці.

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Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.