Чехія відмежувалася від загибелі Бабченка: Про притулок він не просив
МВС Чехії заявило, що розстріляний у Києві російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко не просив притулку у країні, і закликало припинити спекуляції щодо опосередкованої вини міністерства у вбивстві.
Про це йдеться у заяві на сайті відомства, передає "Європейська правда".
МВС Чехії таким чином відреагувало на інформацію окремих ЗМІ та журналістів у соцмережах щодо проживання Аркадія Бабченка у Чехії.
"МВС чітко заявляє, що пан Бабченко не просив дозволу на тимчасове чи постійне проживання або притулок у Чехії", - йдеться у заяві.
"Нам шкода через смерть журналіста, якого застрелили у Києві, однак ми рішуче відкидаємо зв’язок цієї події з міністерством і припущення, що загибель Бабченка могла стати результатом слабкості МВС", - заявили в МВС.
У відомстві закликали також припинити погрози у соцмережах на адресу окремих працівників МВС.
Напередодні видання Aktualne написало, що Аркадій Бабченко прибув до Чехії в лютому 2017 року, однак поїхав трохи менше ніж через півроку після того як втратив надію отримати дозвіл на проживання.
"Коли він їхав з Праги минулого року, то говорив, що єдиний спосіб залишитись – просити політичного притулку, однак він не хотів це робити, оскільки це означало б втратити змогу залишати територію Чехії принаймні рік", - розповів журналіст Онджей Соукуп, який знав Бабченка.
У російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його помешканні у Києві 29 травня. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.
Поліція вже має фоторобот імовірного убивці.
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Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.
Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.