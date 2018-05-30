Чехия отгородилась от гибели Бабченко: Об убежище он не просил

МВД Чехии заявило, что расстрелянный в Киеве российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не просил убежища в стране, и призвало прекратить спекуляции по поводу косвенной вины министерства в убийстве.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, передает "Европейская правда".

МВД Чехии таким образом отреагировало на информацию отдельных СМИ и журналистов в соцсетях о проживании Аркадия Бабченко в Чехии.

"МВД четко заявляет, что господин Бабченко не просил разрешения на временное или постоянное проживание или убежище в Чехии", - говорится в заявлении.

"Мы сожалеем о смерти журналиста, которого застрелили в Киеве, но мы решительно отвергаем связь этого события с министерством и предположение, что гибель Бабченко могла стать результатом слабости МВД", - заявили в МВД.

В ведомстве призвали также прекратить угрозы в соцсетях в адрес отдельных сотрудников МВД.

Накануне издание Aktualne написало, что Аркадий Бабченко прибыл в Чехию в феврале 2017 года, однако уехал чуть меньше чем через полгода, потеряв надежду получить вид на жительство.

"Когда он ехал из Праги в прошлом году, то говорил, что единственный способ остаться - просить политического убежища, однако он не хотел этого делать, поскольку это означало бы потерять возможность покидать территорию Чехии минимум год", - рассказал журналист Ондржей Соукуп, который знал Бабченко.

В российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве 29 мая. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Полиция уже составила фоторобот вероятного убийцы.

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Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.