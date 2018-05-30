Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехия отгородилась от гибели Бабченко: Об убежище он не просил

Среда, 30 мая 2018, 10:47
Чехия отгородилась от гибели Бабченко: Об убежище он не просил

МВД Чехии заявило, что расстрелянный в Киеве российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не просил убежища в стране, и призвало прекратить спекуляции по поводу косвенной вины министерства в убийстве.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, передает "Европейская правда".

*Позже в среду оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

МВД Чехии таким образом отреагировало на информацию отдельных СМИ и журналистов в соцсетях о проживании Аркадия Бабченко в Чехии.

"МВД четко заявляет, что господин Бабченко не просил разрешения на временное или постоянное проживание или убежище в Чехии", - говорится в заявлении.

"Мы сожалеем о смерти журналиста, которого застрелили в Киеве, но мы решительно отвергаем связь этого события с министерством и предположение, что гибель Бабченко могла стать результатом слабости МВД", - заявили в МВД.

В ведомстве призвали также прекратить угрозы в соцсетях в адрес отдельных сотрудников МВД.

Накануне издание Aktualne написало, что Аркадий Бабченко прибыл в Чехию в феврале 2017 года, однако уехал чуть меньше чем через полгода, потеряв надежду получить вид на жительство.

"Когда он ехал из Праги в прошлом году, то говорил, что единственный способ остаться - просить политического убежища, однако он не хотел этого делать, поскольку это означало бы потерять возможность покидать территорию Чехии минимум год", - рассказал журналист Ондржей Соукуп, который знал Бабченко.

В российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве 29 мая. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Полиция уже составила фоторобот вероятного убийцы.

Читайте также: Все об убийстве Аркадия Бабченко

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

Темы: Бабченко АркадийЧехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Бабченко Аркадий
Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко
"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом
Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых
Последние новости
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
Все новости...
Реклама: