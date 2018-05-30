У справі Мартиненка призначили перше судове засідання

Шевченківський районний суд Києва призначив перше засідання у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка про заволодіння та легалізацію коштів.

Про це йдеться у розкладі, оприлюдненому на сайті суду.

Розгляд справи колегія на чолі з головуючою суддею Оксаною Голуб розпочне 21 червня о 10 годині.

Крім Голуб до колегії увійшли Тетяна Левицька та Оксана Хардіна.

Разом із Мартиненком у справі значаться ще 5 обвинувачених – посадовці "Нафтогазу", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива". Це Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков.

22 травня повідомлялось, що справу Мартиненка передали на розгляд суду.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

29 січня 2018 року суд відмовився продовжувати покладені на Мартиненка зобов'язання.

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