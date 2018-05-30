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В деле Мартыненко назначили первое судебное заседание

Среда, 30 мая 2018, 15:12

Шевченковский районный суд Киева назначил первое заседание по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко о завладении и легализации средств.

Об этом говорится в расписании, обнародованном на сайте суда.

Рассмотрение дела коллегия во главе с председательствующей судьей Оксаной Голуб начнет 21 июня в 10 часов.

 

Кроме Голуб в коллегию вошли Татьяна Левицкая и Оксана Хардина.

Вместе с Мартыненко в деле значатся еще 5 обвиняемых – должностные лица "Нафтогаза", "Объединенной горно-химической компании", "ВостГОК" и "Ядерного топлива". Это Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков.

22 мая сообщалось, что дело Мартыненко передали на рассмотрение суда.

20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК) .

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

29 январня 2018 года суд отказался продлевать возложенные на Мартыненко обязательства.

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"Такие дела: Мартыненко vs НАБУ. Шесть месяцев спустя"

Украинская правда
Темы: Мартыненкосуд
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