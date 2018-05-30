Бабченко: Я обіцяв померти в 96 років, станцювавши на могилі Путіна

1364 перегляди
Середа, 30 травня 2018, 21:38

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що організатори його "вбивства" не дочекаються цього.

Про це він написав у Facebook.

"Не дочекаються. Я обіцяв померти в дев'яносто шість років, станцювавши на могилі Путіна і зробивши селфі на Абрамс на Тверській? Я постараюся це зробити. Мабуть планида така, воскресати кожні чотири роки", - зазначив він.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.

Українська правда
Теми: Бабченко Аркадій ЗМІ Росія
powered by lun.ua
По темі
Головні новини дня – за 60 секунд 30 травня 2018, 21:08
СБУ оприлюднила відео затримання замовника "вбивства" Бабченка 30 травня 2018, 19:43
У "Репортерах без кордонів" обурені інсценуванням вбивства Бабченка 30 травня 2018, 19:24
Усі новини
Головні новини
НБУ і "Приватбанк" остаточно програли справу ФК "Динамо" Суркіса
Головні новини дня – за 60 секунд
СБУ оприлюднила відео затримання замовника "вбивства" Бабченка
У "Репортерах без кордонів" обурені інсценуванням вбивства Бабченка
Усі новини
європа

Чому у Європі не можна фотографувати людей на вулиці

здоров'я

Чому фітотерапія не замінить традиційне лікування