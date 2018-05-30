Бабченко: Я обіцяв померти в 96 років, станцювавши на могилі Путіна
Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що організатори його "вбивства" не дочекаються цього.
Про це він написав у Facebook.
"Не дочекаються. Я обіцяв померти в дев'яносто шість років, станцювавши на могилі Путіна і зробивши селфі на Абрамс на Тверській? Я постараюся це зробити. Мабуть планида така, воскресати кожні чотири роки", - зазначив він.
Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.
Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.
За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.
Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.