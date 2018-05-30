Бабченко: Я обещал умереть в 96 лет, станцевав на могиле Путина
Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что организаторы его "убийства" не дождутся этого.
Об этом он написал в Facebook.
"Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года", - отметил он.
Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.
Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.
По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.
Позже в СБУ обнародовали два видео с задержанием заказчика "убийства" Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.