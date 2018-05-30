Бабченко: Я обещал умереть в 96 лет, станцевав на могиле Путина

1364 просмотра
Среда, 30 мая 2018, 21:38

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что организаторы его "убийства" не дождутся этого.

Об этом он написал в Facebook.

"Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года", - отметил он.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Позже в СБУ обнародовали два видео с задержанием заказчика "убийства" Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

Украинская правда
Темы: Бабченко Аркадий СМИ Росcия
powered by lun.ua
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 30 мая 2018, 21:08
СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства" Бабченко 30 мая 2018, 19:43
В "Репортерах без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко 30 мая 2018, 19:24
Все новости
Главные новости
НБУ и "Приватбанк" окончательно проиграли дело ФК "Динамо" Суркиса
Главные новости дня – за 60 секунд
СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства" Бабченко
В "Репортерах без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко
Все новости
социум

Как игра в "Мафию" может бороться с коррупцией

Опыт

Как киевляне создают обувь ручной работы