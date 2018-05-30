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У МЗС РФ інсценування вбивства Бабченка назвали "антиросійською провокацією"

Середа, 30 травня 2018, 22:16

У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що спецоперація СБУ із інсценування вбивства Аркадія Бабченка та звинувачення у причетності РФ до його організації є "русофобською брехнею".

Про це йдеться у коментарі МЗС РФ.

"Відразу ж після запуску чутки про вбивство А.А.Бабченка були зроблені відповідні заяви українського прем'єр-міністра та інших офіційних осіб, які прямо звинуватили в причетності до цього Росію. Тепер же українська влада повністю взяла курс на розкрутку русофобської брехні: за словами глави СБУ Василя Грицака, українськими силовиками був затриманий ймовірний виконавець вбивства, який, як він підкреслив, був нібито завербований російськими спецслужбами", - зазначають у російському міністерстві.

У МЗС РФ вважають природнім, що українські спецслужби продовжуватимуть "розвивати цю провокацію".

"Українська влада, мабуть, не може знайти іншого способу показати свою ефективність, як продемонструвати постановочне вбивство замість того, щоб розслідувати реальні злочини: вбивства О.А. Бузини, П.Г. Шеремета та інших журналістів, а також заживо спалених жителів Одеси", - наголошують у МЗС РФ.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.

Українська правда

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Теми: РосіяМЗСБабченко АркадійСБУ
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