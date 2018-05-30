В МИД РФ инсценировку убийства Бабченко назвали "антироссийской провокацией"

В министерстве иностранных дел России заявили, что спецоперация СБУ с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко и обвинения в причастности РФ к его организации являются "русофобской ложью".

Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Сразу же после запуска слуха об убийстве А.А.Бабченко были сделаны соответствующие заявления украинского премьер-министра и прочих официальных лиц, прямо обвинивших в причастности к этому Россию. Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василя Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами", - отмечают в российском министерстве.

В МИД РФ считают естественным, что украинские спецслужбы будут продолжать "развивать эту провокацию".

"Украинские власти, видимо, не могут найти другого способа показать свою эффективность, как продемонстрировать постановочное убийство вместо того, чтобы расследовать реальные преступления: убийства О.А. Бузины, П.Г. Шеремета и других журналистов, а также заживо сожженных жителей Одессы" , - отмечают в МИД РФ.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Позже в СБУ обнародовали два видео с задержанием заказчика "убийства" Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.