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ДТП у Білорусі: літак вирушив за постраждалими юними футболістами

Четвер, 31 травня 2018, 10:46

З України вилетів літак за постраждалими у дорожньо-транспортній пригоді у Білорусі дітьми.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Наразі стан постраждалих хоч і важкий, однак дозволяє повернути хлопчиків додому для подальшого лікування. Тож, вже сьогодні Андрія, Артема та Платона літаком ДСНС буде транспортовано в Україну" - повідомили в українському відомстві. 

Раніше повідомлялося, що дітей не можна перевезти до України через стан їхнього здоров’я.

 

"Двоє дітей у дуже важкому стані, троє дітей – у важкому, одна дитина – у стані середньої тяжкості. Але всім цим дітям лікарі поки що забороняють будь-яке транспортування", - повідомив дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

 

Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу с.Мартинюки. Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області.

Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України, постраждали шестеро.

 

У лікарні у Бресті знаходились шестеро дітей із України, які постраждали у ДТП, двоє з них - у важкому стані.

У Білорусі порушили кримінальну справу проти українського водія мікроавтобуса.

Також на Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей, які потрапили в ДТП у Білорусі.

Українська правда
Теми: ДТПБілорусьУкраїнаГройсман
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