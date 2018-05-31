ДТП у Білорусі: літак вирушив за постраждалими юними футболістами

З України вилетів літак за постраждалими у дорожньо-транспортній пригоді у Білорусі дітьми.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Раніше повідомлялося, що дітей не можна перевезти до України через стан їхнього здоров’я.

"Двоє дітей у дуже важкому стані, троє дітей – у важкому, одна дитина – у стані середньої тяжкості. Але всім цим дітям лікарі поки що забороняють будь-яке транспортування", - повідомив дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу с.Мартинюки. Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області.

Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України, постраждали шестеро.

У лікарні у Бресті знаходились шестеро дітей із України, які постраждали у ДТП, двоє з них - у важкому стані.

У Білорусі порушили кримінальну справу проти українського водія мікроавтобуса.

Також на Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей, які потрапили в ДТП у Білорусі.