ДТП в Беларуси: самолет отправился за пострадавшими юными футболистами

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Четверг, 31 мая 2018, 10:46

Из Украины вылетел самолет за пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии в Беларуси детьми.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сейчас состояние пострадавших хоть и тяжелое, однако позволяет вернуть мальчиков домой для дальнейшего лечения. Поэтому, уже сегодня Андрея, Артема и Платона самолетом ГСЧС будет транспортировано в Украину", - сообщили в украинском ведомстве.

Ранее сообщалось, что детей нельзя перевезти в Украину из-за состояния их здоровья.

 

"Двое детей в очень тяжелом состоянии, трое детей - в тяжелом, один ребенок - в состоянии средней тяжести. Но всем этим детям врачи пока запрещают любую транспортировку", - сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба.

Авария произошла 13 мая около 7:00 на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки. Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область.

 

Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил информацию, что в ДТП в Беларуси погиб один гражданин Украины, пострадали шесть.

В больнице в Бресте находятся шестеро детей из Украины, пострадавших в ДТП, двое из них - в тяжелом состоянии.

В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса.

 

В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в ДТП в Беларуси.

Украинская правда
Темы: ДТП Беларусь Украина Гройсман
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