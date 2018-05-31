Мати Кольченка про голодування сина: Це від відчаю

Мати незаконно засудженого в Росії українця Олександра Кольченка, який оголосив голодування, Лариса Кольченко повідомила, що її син виснажений і міг піти на такий крок з відчаю.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За її словами, в Кольченка в російській колонії діагностували дефіцит ваги, і вона відмовляла його від намірів оголосити голодування.

Жінка зазначила, що її син писав Сенцову, який раніше також оголосив про голодування, і не вітав такі його кроки, але готовий підтримати

"Може, від відчаю вони до цього прийшли: за чотири роки нічого не зрушилося з місця, і Олег (Сенцов, - ред) вибрав такий радикальний шлях протесту", – сказала Лариса Кольченко.

Вона додала, що не вірить у те, що голодування може привести до бажаного результату.

"Хоча по всьому світу проходять акції підтримки, мені здається, на Росію це мало діє. Ми бачили, яке правосуддя там. Мені здається, не варто розраховувати на співчуття і милосердя з боку Росії", – сказала Лариса Кольченко.

У свою чергу речник Міністерства закордонних справ Маряна Беца написала у Twitter, що українське відомство вимагає допустити до Кольченка українського консула.

"Кольченко оголосив голодування. Вимагаємо від Росії негайно допустити українського консула. Вимагаємо звільнення Кольченка", - йдеться в повідомленні.

О.Кольченко оголосив голодування. Вимагаємо від РФ невідкладно допустити укр консула. Вимагаємо звільнення Кольченка pic.twitter.com/eqrbcPxIg6 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 31, 2018

Раніше повідомлялося, що незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. Він голодує вже 18-й день.

Раніше Кольченко написав йому лист, де заявив, що "стурбований цією обставиною".

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

У свою чергу, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що немає впевненості, що Олег добровільно погодився на терапію, але закликала не засуджувати його, навіть якщо це так.

Глобальну акцію за звільнення заручників Кремля планують провести в різних містах світу 1 і 2 червня, але влада Москви не погодила акцію на підтримку Сенцова 2 червня.

Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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