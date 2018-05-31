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Мать Кольченко о голодовке сына: Это от отчаяния

Четверг, 31 мая 2018, 15:33

Мать незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко, который объявил голодовку, Лариса Кольченко сообщила, что ее сын истощен и мог пойти на такой шаг от отчаяния.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По ее словам, у Кольченко в российской колонии диагностировали дефицит веса, и она отговаривала его от намерений объявить голодовку.

Женщина отметила, что ее сын писал Сенцову, который ранее также объявил голодовку, и не приветствовал такие его шаги, но готов был поддержать

"Может, от отчаяния они к этому пришли: за четыре года ничего не сдвинулось с места, и Олег (Сенцов, - ред) выбрал такой радикальный путь протеста", - сказала Лариса Кольченко.

Она добавила, что не верит в то, что голодание может привести к желаемому результату.

"Хотя по всему миру проходят акции поддержки, мне кажется, на Россию это мало действует. Мы видели, какое правосудие там. Мне кажется, не стоит рассчитывать на сочувствие и милосердие со стороны России", - сказала Лариса Кольченко.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter, что украинское ведомство требует допустить к Кольченко украинского консула.

"Кольченко объявил голодовку. Требуем от России немедленно допустить украинского консула. Требуем освобождения Кольченко", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 18-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что "обеспокоен этим обстоятельством".

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала  не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

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Украинская правда
Темы: РосcияполитзаключенныеУкраинаСенцовМИД
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