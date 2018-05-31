МЗС просить міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

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Четвер, 31 травня 2018, 15:48

Міністерство закордонних справ звернулось до міжнародних партнерів з  проханням посилити тиск на Росію, через недопущення українських консулів до політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

Про це у Twitter написала прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

За її словами, за 4 роки Росія, у порушення міжнародних норм,  жодного разу не допустила до незаконно ув'язнених і засуджених Сенцова та Кольченка українських консулів.

Тому  МЗС звернулось до міжнародних партнерів з проханням посилити тиск на РФ.

Раніше повідомлялося, що незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. Він голодує вже 18-й день.

Раніше Кольченко написав йому лист, де заявив, що "стурбований цією обставиною".

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

У свою чергу, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що немає впевненості, що Олег добровільно погодився на терапію, але закликала не засуджувати його, навіть якщо це так.

Глобальну акцію за звільнення заручників Кремля планують провести в різних містах світу 1 і 2 червня, але влада Москви не погодила акцію на підтримку Сенцова 2 червня.

Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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Українська правда
Теми: МЗС Росія політв'язні санкції
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