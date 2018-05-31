МИД просит международное сообщество усилить давление на РФ

Министерство иностранных дел обратилось к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию, через недопущение украинских консулов ​​к политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По ее словам, за 4 года Россия, в нарушение международных норм, ни разу не допустила к незаконно заключенным и осужденным Сенцову и Кольченко украинских консулов.

Поэтому МИД обратилось к международным партнерам с просьбой усилить давление на РФ.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 18-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что "обеспокоен этим обстоятельством".

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

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