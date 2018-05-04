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Атмосферний фронт несе довгоочікувану прохолоду – синоптики

П'ятниця, 4 травня 2018, 14:30
Атмосферний фронт несе довгоочікувану прохолоду – синоптики

Найближчої доби атмосферний фронт з Центральної Європи принесе в західні області України прохолоду та короткочасні дощі.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 4 травня "Інтерфакс-Україна".

У той же час, решта території України залишиться в сухій та спекотній повітряній масі з температурою значно вище кліматичної норми для цього періоду.

Так у західних областях вдень і в Житомирській області місцями короткочасний дощ, окремі грози, при грозах пориви вітру 15-18 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, в Сумській, Луганській області та в гірських районах місцями 7-10°; вдень 27-32°, на заході України і узбережжі морів 20-26°, на високогір'ї Карпат 15-18°.

5 травня в Києві – без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 5 травня найвища температура вдень була 28,4 в 1954 р., найнижча вночі -0,7 в 1908 р.

На 6 травня синоптики прогнозують в центральних, північних, Одеській, Миколаївській областях, вночі і на Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°; на решті території вночі 11-17°, вдень 25-30°, в північних, Вінницькій та Черкаській областях 19-24°.

У Києві – місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

4 травня на 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 17-23°; в Дніпрі біля Києва 18°.

Теми: погода
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