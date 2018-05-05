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У СІЗО Кривого Рогу помер водій, якого підозрювали в скоєнні ДТП

Субота, 5 травня 2018, 12:51
Олександр Волков, водій автомобіля Mazda

У СІЗО Кривого Рогу помер Олександр Волков – водій автомобіля Mazda, якого підозрювали у спричиненні трагічної ДТП з 11 жертвами 17 квітня.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

Вона уточнила, що підозрюваний помер у СІЗО.

"Нам про це повідомили сьогодні зранку", – сказала Старчевська.

Водночас вона не змогла назвати причини смерті Волкова.

Разом з тим, у прес-службі Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Укрінформу повідомили: "Чоловік помер вночі, за попереднім діагнозом - від поліорганічної недостатності".

Підозрюваного перевели з лікарні до СІЗО лише 3 травня. 

19 квітня водія Mazda госпіталізували з загостренням хворобиМісцеві ЗМІ повідомляли, що у чоловіка було онкозахворювання.

20 квітня адвокат пенсіонера попросив суддю зробити засідання закритим, тому що чоловік не хоче розголошувати подробиці свого стану здоров'я, суддя задовольнив його прохання.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб, а потім до 10, ще пізніше до 11.

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий РігДТП
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