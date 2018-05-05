У СІЗО Кривого Рогу помер водій, якого підозрювали в скоєнні ДТП
У СІЗО Кривого Рогу помер Олександр Волков – водій автомобіля Mazda, якого підозрювали у спричиненні трагічної ДТП з 11 жертвами 17 квітня.
Цю інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.
Вона уточнила, що підозрюваний помер у СІЗО.
"Нам про це повідомили сьогодні зранку", – сказала Старчевська.
Водночас вона не змогла назвати причини смерті Волкова.
Разом з тим, у прес-службі Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Укрінформу повідомили: "Чоловік помер вночі, за попереднім діагнозом - від поліорганічної недостатності".
Підозрюваного перевели з лікарні до СІЗО лише 3 травня.
19 квітня водія Mazda госпіталізували з загостренням хвороби. Місцеві ЗМІ повідомляли, що у чоловіка було онкозахворювання.
20 квітня адвокат пенсіонера попросив суддю зробити засідання закритим, тому що чоловік не хоче розголошувати подробиці свого стану здоров'я, суддя задовольнив його прохання.
Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.
Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб, а потім до 10, ще пізніше до 11.
Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.
Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.