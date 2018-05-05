У СІЗО Кривого Рогу помер водій, якого підозрювали в скоєнні ДТП

В СІЗО Кривого Рогу помер 68-річний Олександр Волков, водій автомобіля Mazda, якого підозрювали у спричиненні трагічної ДТП з 11 жертвами 17 квітня.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від БПП, журналіст Костянтин Усов.

За його даними, Волков хворів термінальною стадією раку.

"Але повні обставини смерті наразі встановлюються. Наполягатиму на всебічному розслідуванні. Україна не допустить судів лінча", - додав він.

Інформацію про смерть водія Mazda також підтвердили Радіо Свобода в Криворізькій поліції. Про це також повідомляють місцеві видання.

Водій автомобіля Mazda

Волкова перевели з лікарні до СІЗО лише 3 травня.

19 квітня водія Mazda госпіталізували з загостренням хвороби. Місцеві ЗМІ повідомляли, що у чоловіка було онкозахворювання.

20 квітня адвокат пенсіонера попросив суддю зробити засідання закритим, тому що чоловік не хоче розголошувати подробиці свого стану здоров'я, суддя задовольнив його прохання.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб, а потім до 10, ще пізніше до 11.

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.