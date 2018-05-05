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Порошенко: кожна країна повинна мати власну церкву

Субота, 5 травня 2018, 20:06

Президент Петро Порошенко наголошує, що порушивши питання про надання Томосу про автокефалію православної церкви, Україна в першу чергу прагне відстояти право на власну, незалежну церкву.

Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню Focus, повідомляє прес-служба президента.

"Ми не проти когось. Візьміть церкву - кожна країна повинна мати свою власну. Виявляється, лише Україна, Білорусь і Молдова не мають такого права. Перед початком війни з Росією внутрішні сутички всередині православної церкви може й були б прийнятними. Але внаслідок російської агресії – більше ні. Російська православна церква діє за дорученням Росії", - сказав Порошенко.

Він висловив сподівання, що константинопольський патріарх Варфоломій схвалить надання Україні права на власну автокефальну церкву.

"Українську церкву було утворено 1000 років тому у Константинополі. Ми просто повертаємось до витоків", - підкреслив президент.

Він наголосив, що це має важливе значення для незалежності України, адже нарешті українці отримають право власноруч визначати церковну ієрархію і те, за якого патріарха молитися.

"Ми ненавидимо стереотип, нібито ми - частина радянської чи російської імперії. Наше минуле у Європі. Ми намагаємось саме зараз повернутися до європейської родини", - додав Порошенко.

17 квітня Порошенко під час зустрічі з головами фракцій заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати Томос відносно Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо зверненняпрезидента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.

22 квітня Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату отримав від церковних і цивільних властей України звернення про надання автокефалії Української Православної Церкви і "ухвалив відповідні рішення".

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет переконаний, що Українська православна церква отримає автокефалію.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкоцерква
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