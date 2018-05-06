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РФ: у понеділок уряд Медведєва піде у відставку

Неділя, 6 травня 2018, 11:21
РФ: у понеділок уряд Медведєва піде у відставку

Уряд Росії на чолі з Дмитром Медведєвим, який пропрацював на посаді прем'єра рівно 6 років, у понеділок піде у відставку.

При цьому, як повідомило "Інтерфаксу" джерело в Держдумі, в нижній палаті розраховують вже в понеділок, 7 травня, після інавгурації президента країни Володимира Путіна отримати його пропозицію про кандидатуру на посаду голови уряду, а наступного дня це кадрове питання передбачається обговорити на засіданні Держдуми.

Пізніше про такий самий варіант розвитку подій сказав і голова Держдуми В'ячеслав Володін, який повідомив, що в разі внесення президентом РФ кандидатури на посаду голови уряду 7 травня, Держдума розгляне це кадрове питання на найближчому засіданні, яке заплановано на 8 число.

У свою чергу в партії парламентської більшості - "Єдиної Росії" агентство запевнили, що Держдума безсумнівно підтримає вибір президента.

Сам Путін повідомив, що починає консультації щодо складу майбутнього уряду і своєї адміністрації, тільки після того, як переміг на президентських виборах 18 березня. Однак ніякої офіційної інформації про можливі прийняті рішення на даний момент немає.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 4 травня утримався від відповіді на питання, чи визначився Путін із кандидатурою нового прем'єр-міністра і архітектурою майбутнього уряду.

"Що стосується архітектури (уряду), то ви знаєте, що такі кадрові та "архітектурні" питання ми ніколи не анонсуємо", - сказав Пєсков.

Теми: РосіяПутінМедведєв
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