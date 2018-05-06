Кернес вимагає взяти під охорону пам'ятники "борцям із фашизмом"

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Неділя, 6 травня 2018, 15:44

Мер Харкова Геннадій Кернес вимагає від поліції міста взяти під охорону всі пам'ятники і братські могили тих, хто "боровся з фашизмом".

Про це він написав у неділю в Facebook, заявивши, що в ніч на неділю в Харкові невідомі "спробували зруйнувати" бюст маршала СРСР Георгія Жукова.

"Сьогодні вночі "доморощені декомунізатори" знову спробували плюнути в пам'ять про своїх дідів і прадідів, які пройшли Другу світову війну - спробували зруйнувати бюст Жукова. Але ми цю спробу на нуль вже помножили - бюст відновлено", - написав він.

"Зі свого боку я звернуся до керівництва місцевої поліції, щоб вони все-таки не дали можливості горе-"патріотам" зіпсувати харків'янам День пам'яті і примирення і День перемоги, що наближаються. Я вимагаю взяти під цілодобову охорону всі пам'ятники, монументи, братські поховання тих, хто боровся з фашизмом", - написав мер.

Водночас черговий райдержадміністрації Немишлянського району Харкова повідомив Укрінформу, що пам'ятник маршалові Георгію Жукову був повалений близько 4 ночі в неділю.

"Він упав на кущі ялівцю й тому не постраждав. Уже о 7 ранку на місце події прибув автокран, і бюст встановлено на своєму місці на проспекті Петра Григоренка", - зазначив черговий.

Як пояснили в Немишлянській РДА, раніше активісти вимагали демонтувати пам'ятник Жукову, проте він включений у реєстр монументального мистецтва і не підпадає під дію закону про декомунізацію.

Українська правда
Теми: Харків
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