Кернес требует взять под охрану памятники "борцам с фашизмом"

Мэр Харькова Геннадий Кернес потребует от полиции города взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто "боролся с фашизмом".

Об этом он написал в воскресенье в Facebook, заявив, что в ночь на воскресенье в Харькове неизвестные "попытались разрушить" бюст маршала СССР Георгия Жукова.

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен", - написал он.

"Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-"патриотам" испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом", - написал мэр.

В то же время дежурный райгосадминистрации Немышлянского района Харькова сообщил Укринформу, что памятник маршалу Георгию Жукову был повален около 4 ночи в воскресенье.

"Он упал на кусты можжевельника и поэтому не пострадал. Уже в 7 утра на место происшествия прибыл автокран, и бюст установлен на своем месте на проспекте Петра Григоренко", - отметил дежурный.

Как пояснили в Немышлянской РГА, ранее активисты требовали демонтировать памятник Жукову, однако он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации.