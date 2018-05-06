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Кернес требует взять под охрану памятники "борцам с фашизмом"

Воскресенье, 6 мая 2018, 15:44
Кернес требует взять под охрану памятники борцам с фашизмом

Мэр Харькова Геннадий Кернес потребует от полиции города взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто "боролся с фашизмом".

Об этом он написал в воскресенье в Facebook, заявив, что в ночь на воскресенье в Харькове неизвестные "попытались разрушить" бюст маршала СССР Георгия Жукова.

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен", - написал он.

"Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-"патриотам" испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом", - написал мэр.

В то же время дежурный райгосадминистрации Немышлянского района Харькова сообщил Укринформу, что памятник маршалу Георгию Жукову был повален около 4 ночи в воскресенье.

"Он упал на кусты можжевельника и поэтому не пострадал. Уже в 7 утра на место происшествия прибыл автокран, и бюст установлен на своем месте на проспекте Петра Григоренко", - отметил дежурный.

Как пояснили в Немышлянской РГА, ранее активисты требовали демонтировать памятник Жукову, однако он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации.

Украинская правда
Темы: Харьков
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