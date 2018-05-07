Перед інавгурацією Путіна у Меджлісі назвали реальну явку на "виборах" у Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що явка на незаконних виборах у Криму склала 42% виборців, із них 8% - зіпсували бюлетені для голосування.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров з посиланням на дані ФСБ РФ.

"На виборах в Криму були представники адміністрації президента РФ Володимира Путіна, які спостерігали за ходом російських президентських виборів. Так званий білий протокол з реальними даними про результати голосування містить показники явки на рівні 42%, з яких 8% - недійсні і зіпсовані бюлетені", - наголосив Чубаров.

"Тобто 8% людей, які побоялися не прийти на вибори, але вони зіпсували бюлетені. Таким чином, виходить, що лише 34% - це ті, хто ідеологічно був націлений на вибори", - пояснив голова Меджлісу.

"Представники кримської влади, зокрема, Аксьонов, намагалися вплинути на московських емісарів, в тому числі через дачу хабара, для виправлення документів на користь підвищення явки хоча б на 10-15%, однак їм відмовили", - наголосив Чубаров.

"Це викликало занепокоєння у кримської влади, оскільки невиконання плану Кремля перетворити результати виборів на підтвердження "референдуму" 2014 року може викликати організаційні висновки щодо кримських керівників, які виявилися нездатними використовувати наявний адмінресурс", - додав він.

18 березня, у день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Україна, Франція, Німеччина, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Канада та інші країни незаконні вибори РФ на анексованому півострові не визнають.

Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари не голосували на незаконних "виборах" президента Росії на окупованому півострові.

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники". Також, за його словами, бойкотували "вибори" і частина росіян.

Нагадаємо, 5 травня в Росії проходили акції "Він нам не цар", приурочені інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня. За даними поліції, у Москві участь в акції взяли близько 1,5 тис. осіб.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками Навального, не були узгоджені з владою.

Станом на 21:00 5 травня у 26 містах Росії правоохоронці затримали 1 599 ймовірних учасників акцій "Він нам не цар" і випадкових перехожих. Серед затриманих також були неповнолітні.

За даними "ОВД-Инфо", у Москві було затримано 702 особи, у Санкт-Петербурзі 232, в Челябінську 164, в Якутську 75, в Тольятті 63, в Красноярську 61, у Воронежі 48, в Краснодарі 48, в Астрахані 44, в Калузі 28, в Новокузнецьку 27, в Бєлгороді 20, у Самарі 19, у Володимирі 18, в Твері 11, у Барнаулі - 10.