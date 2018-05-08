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Волкер пропонує дати більше зброї Україні, щоб підвищити ціну агресії для РФ

Вівторок, 8 травня 2018, 07:27

Надання Україні зброї та посилення її оборонного потенціалу спрямоване не на те, щоб атакувати або провокувати Росію, про що кажуть противники цієї ідеї, а на те, щоб стримувати РФ від розширення агресії.

Про це заявив у понеділок у Вашингтоні спецпредставник Держдепартаменту США з питань переговорів по Україні Курт Волкер, передає Укрінформ.

"Що стосується України, співвідношення сил тут є дуже чітким. Росія зосередила набагато більші сили на сході України та навколо, ніж Україна має або матиме коли-небудь", - зауважив американський дипломат.

Він підкреслив, що "тут не стоїть питання про те, чи треба зміцнювати Україну з метою наступу на Росію або провокувати Росію", чого дехто побоюється.

"Жоден з цих підходів не є раціональним поглядом на ситуацію", - сказав Волкер.

Натомість, як зазначив представник США, доречним було би створення більшого потенціалу для підвищення ціни для Росії, "якщо вона захоче розширити контроль над українською територією".

У цьому зв'язку спецпредставник США підкреслив, що "стримування Росії від подальшої агресії", це те, чого хотіли би добитися Сполучені Штати і союзники.

Теми: СШАРосіяДонбасКрим
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