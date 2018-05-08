Волкер пропонує дати більше зброї Україні, щоб підвищити ціну агресії для РФ

1346 переглядів
Вівторок, 8 травня 2018, 07:27

Надання Україні зброї та посилення її оборонного потенціалу спрямоване не на те, щоб атакувати або провокувати Росію, про що кажуть противники цієї ідеї, а на те, щоб стримувати РФ від розширення агресії.

Про це заявив у понеділок у Вашингтоні спецпредставник Держдепартаменту США з питань переговорів по Україні Курт Волкер, передає Укрінформ.

"Що стосується України, співвідношення сил тут є дуже чітким. Росія зосередила набагато більші сили на сході України та навколо, ніж Україна має або матиме коли-небудь", - зауважив американський дипломат.

Він підкреслив, що "тут не стоїть питання про те, чи треба зміцнювати Україну з метою наступу на Росію або провокувати Росію", чого дехто побоюється.

"Жоден з цих підходів не є раціональним поглядом на ситуацію", - сказав Волкер.

Натомість, як зазначив представник США, доречним було би створення більшого потенціалу для підвищення ціни для Росії, "якщо вона захоче розширити контроль над українською територією".

У цьому зв'язку спецпредставник США підкреслив, що "стримування Росії від подальшої агресії", це те, чого хотіли би добитися Сполучені Штати і союзники.

Теми: США Росія Донбас Крим
powered by lun.ua
По темі
Проект оборонного бюджету США на 2019 рік передбачає $250 млн для України 8 травня 2018, 07:39
Конгрес США запропонував санкції щодо постачальників російського ОПК 8 травня 2018, 06:57
Трампа попередили про ризики у разі виходу з ядерної угоди з Іраном 6 травня 2018, 21:38
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойові дії тривали по всій лінії розмежування, терористи зазнали втрат
У Сирії розбився російський військовий гелікоптер, усі на борту загинули
У Білорусі відправили за ґрати бойовика ОРЛО
Бразильського бойовика ОРДО Лусваргі відправили під арешт
Усі новини
спорт

Як я біг свій перший марафон

Література

Юрій Андрухович в унікальному проекті читає "Енеїду" та свої вірші