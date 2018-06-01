Вишинський не може вийти з українського громадянства – ДМС

Керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прес-секретар Державної міграційної служби Сергій Гунько.

"Законодавство України передбачає процедуру виходу з українського громадянства. Однієї будь-якої заяви будь-якої особи недостатньо для того, щоб вона мала якісь правові наслідки", - розповів Гунько.

Він пояснив, що процедуру виходу з українського громадянства передбачено виключно для громадян України, які постійно проживають на території іноземної держави. Відповідно, звернення має бути до закордонної дипломатичної установи.

"Не знаю, чи він проживає постійно на території іноземної держави. Очевидно, що він до закордонної дипломатичної установи, до посольства України в іноземній державі наразі навряд чи зможе звернутися, враховуючи всю цю інформацію", - зазначив речник ДМС.

Крім того, Гунько нагадав, що у ст. 18 закону про громадянство України йдеться про те, що вихід з громадянства не передбачено в разі, якщо особі повідомлено про підозру або є рішення суду, яке підлягає виконанню.

"І насамкінець, третій момент, - стаття 2 закону України про громадянство вказує на те, що якщо громадянин України є також громадянином іноземної держави, то у правовідносинах з Україною його визнають виключно як громадянина України. Тобто наявність будь-яких інших громадянств не дає особі будь-яких преференцій чи будь-яких особливих умов щодо відповідальності перед законом", - зазначив представник ДМС.

Раніше повідомлялося, що головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Вишинський впевнений, що вихід із українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

Також вказувалося, що апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу для головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці. Захист подав апеляцію.