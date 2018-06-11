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Заступника Грицака хочуть змусити показати декларацію через суд

Понеділок, 11 червня 2018, 14:24

Громадська організація "Центр протидії корупції" подала позов до першого заступника голови СБУ Павла Демчини щодо неподання ним декларації.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

"Позивач просить суд визнати бездіяльність Павла Демчини щодо неподання ним декларацій протягом 2016-2018 років", – йдеться в повідомленні.

"ЦПК" також просить суд зобов’язати його подати декларації за 2015 – 2018 роки.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі", – зазначають в суді.

Раніше з оприлюдненого рішення суду стало відомо, що доходи Павла Демчини та його цивільної дружини Ольги Воловчук у кілька разів менші, ніж вартість автомобілів родини.

Як відомо, НАБУ розслідує можливе незаконного збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.   

У березні 2017 року "Слідство.Інфо" повідомило, що Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.

Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.

"Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

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Як відомо, на початку березня 2017 року "ЦПК" звернувся до суду з позовом проти Служби безпеки України, звинувативши спецслужбу в засекреченні декларацій співробітників.

Однак суд позов не задовольнив.

Теми: СБУдеклараціїсуд
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