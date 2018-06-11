Заместителя Грицака хотят заставить показать декларацию через суд

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" подала иск к первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине относительно неподачи им декларации.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"Истец просит суд признать бездействие Павла Демчины по непредставлению им деклараций в течение 2016 – 2018 годов", – говорится в сообщении.

"ЦПК" также просит суд обязать его подать декларации за 2015 – 2018 годы.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", – отмечают в суде.

Ранее из обнародованного решения суда стало известно, что доходы Павла Демчины и его гражданской жены Ольги Воловчук в несколько раз меньше, чем стоимость автомобилей семьи.

Как известно, НАБУ расследует возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

В марте 2017 года "Слідство.Інфо" сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.

После этого в СБУ заявили, что Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения.

"Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

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Как известно, в начале марта 2017 года "ЦПК" обратился в суд с иском против Службы безопасности Украины, обвинив спецслужбу в засекречивании деклараций сотрудников.

Однако суд иск не удовлетворил.