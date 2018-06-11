Cуд призначив підготовче засідання у справі про вбивство Вороненкова

Шевченківський районний суд проведе 13 червня підготовче судове засідання у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомляє Шевченківський райсуд у Facebook.

"На 13 червня 2018 року призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Тарасенка Ярослава Миколайовича – обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та Лося Олександра Сергійовича – обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України", - йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні надійшов до Шевченківського районного суду міста Києва 11 червня 2018 року.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

За даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Восени 2017 року Генпрокуратура спрямувала до Росії запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих дій з Тюріним, якого підозрюють в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У березні 2010 року стало відомо, що правоохоронні органи України оголосили в Тюріна у розшук.

У травні 2018 року стало відомо, що Тюріна, який підозрюється в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, оголосили у міжнародний розшук.