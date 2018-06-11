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Суд назначил подготовительное заседание по делу об убийстве Вороненкова

Понедельник, 11 июня 2018, 21:32

Шевченковский районный суд проведет 13 июня подготовительное судебное заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает Шевченковский райсуд в Facebook.

"На 13 июня 2018 года назначено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Тарасенко Ярослава Николаевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Лося Александра Сергеевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины ", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве поступил в Шевченковский районный суд города Киева 11 июня 2018 года.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

По данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Мотивом убийства, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Осенью 2017 года Генпрокуратура направила в Россию запрос об оказании международной правовой помощи по проведению следственных действий с Тюриным, которого подозревают в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Весной 2018 года стало известно, что правоохранительные органы Украины объявили Тюрина в розыск.

В мае 2018 года стало известно, что Тюрина, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, объявили в международный розыск.

Украинская правда
Темы: судВороненков
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