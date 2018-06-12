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Суд у справі Штепи перенесли: захворіла

Вівторок, 12 червня 2018, 16:47

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс підготовче засідання по справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

"Сьогодні в суді не з'явилася ні обвинувачена, ні її захисники. Обвинувачена надала до суду заяву, в якій повідомила про те, що захворіла", – розповіли в прокуратурі.

Засідання перенесли на 6 серпня.

Раніше, 1 червня Орджоникідзевський райсуд Харкова задовольнив клопотання адвокатів Штепи про відведення трьох з чотирьох членів суддівської колегії.

Після цього, 6 червня  у Харкові визначили новий склад суду для розгляду справи.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження.

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій.

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Теми: суд
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