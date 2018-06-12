Суд по делу Штепы перенесли: заболела

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Сегодня в суде не появилась ни обвиняемая, ни ее защитники. Обвиняемая предоставила в суд заявление, в котором сообщила о том, что заболела", – рассказали в прокуратуре.

Заседание перенесли на 6 августа.

Ранее, 1 июня Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов Штепы об отводе трех из четырех членов судейской коллегии.

После этого, 6 июня в Харькове определили новый состав суда для рассмотрения дела.

Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

Прокуратура требует отправить Штепу в СИЗО.

28 февраля защитники Штепы заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченку и запасному судье Натальи Васильевой.

После ряда отводов в марте Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.