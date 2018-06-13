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Вирок у справі MH17 зможуть виконати в Україні – парламент Нідерландів

Середа, 13 червня 2018, 08:35
Вирок у справі MH17 зможуть виконати в Україні – парламент Нідерландів

Звинувачувальні вироки у справі щодо катастрофи "Боїнга" над Донбасом можуть бути виконані в Україні, а суд зможе використовувати відеозв'язок.

Нідерландські законодавці 12 червня схвалили угоду, підписану між їхньою країною та Україною, передає DW.

Угода покликана полегшити можливе переслідування осіб, відповідальних за падіння малайзійського "Боїнга", включаючи використання відеозв'язку.

Затверджений договір закріплює положення про те, що судовий процес відбудеться в нідерландському суді, швидше за все, в Гаазі.

Якщо будуть винесені звинувачувальні вироки, вони можуть бути приведені до виконання на території України, якщо засуджених не видадуть Нідерландам.

Схвалення угоди "є важливим кроком на шляху до пошуку істини і притягнення підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв", заявив нідерландський міністр закордонних справ Стеф Блок.

17 липня 2014 року в результаті падіння пасажирського літака, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, загинули 298 осіб, більшість – громадяни Нідерландів.

Спільна слідча група з розслідування падіння літака рейсу МН17 встановила, що малайзійський "Боїнг" збили зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, який базується в російському місті Курськ.

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat також встановила, що літак рейсу MH17 збили з російського комплексу "Бук" і що до трагедії причетний офіцер Головного розвідуправління РФ Олег Іванніков.

У Кремлі заперечують причетність до цієї авіакатастрофи.

У травні 2018 року Нідерланди й Австралія поклали відповідальність за аварію "Боїнга" на Росію.

6 червня уряд Нідерландів заявив, що не бачить відповідальності влади України за катастрофу малайзійського "Боїнга" в 2014 році в небі над Донбасом.

"На думку уряду, на сьогодні не існує юридично переконливих доказів того, що Україна діяла злочинно, коли не закрила свій повітряний простір", – йдеться в листі Стефа Блока депутатам нижньої палати нідерландського парламенту.

Теми: MH17судДонбасРосія
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