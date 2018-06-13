Приговор по делу MH17 смогут исполнить в Украине – парламент Нидерландов

Обвинительные приговоры по делу о крушении "Боинга" над Донбассом могут быть исполнены в Украине, а суд сможет использовать видеосвязь.

Нидерландские законодатели 12 июня одобрили соглашение, подписанное между и их страной и Украиной, передает DW.

Соглашение призвано облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга", включая использование видеосвязи.

Утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге.

Если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.

Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.

6 июня правительство Нидерландов заявило, что не видит ответственности властей Украины за катастрофу малайзийского "Боинга" в 2014 году в небе над Донбассом.

"По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", – говорилось в письме Стефа Блока депутатам нижней палаты нидерландского парламента.

В мае Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение "Боинга" на Россию.

17 июля 2014 года в результате крушения рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство – граждане Нидерландов.

В Кремле отрицают причастность к этой авиакатастрофе.