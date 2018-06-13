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Закон об Антикоррупционном суде: TI призвали исправить положение об апелляции

Среда, 13 июня 2018, 15:27

Международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В частности, правка, о которой пишет Transparency International, устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Отмечается, что в таком случае апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда и в обход предварительных договоренностей с международными партнерами.

"Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому президент безотлагательно должен подать изменения в закон и исправить эту ошибку", - отметил председатель Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин.

В организации утверждают, что такая норма затянет судебный процесс над коррупционерами и ближайшие приговоры украинцы увидят не раньше, чем через 2-3 года.

14 июня закон вступит в силу - на следующий день после опубликования.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаАнтикоррупционный судсуд
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