Суд відмовився розглядати обвинувальний акт по вбивству Вороненкова

Шевченківський районний суд Києва 13 червня повернув прокуратурі обвинувальний акт у справі про вбивство російського екс-депутата Дениса Вороненкова.

Про це "Українській правді" повідомив Владислав Добош, адвокат одного з обвинувачених Ярослава Тарасенка.

"З причини того, що він не відповідає закону, не сформульоване обвинувачення, взагалі, як кажуть, зшитий нашвидкуруч", – сказав адвокат.

За його словами, захист просив саме про повернення акта.

"Там явні порушення закону, незрозуміло, в чому звинувачують Тарасенка. Не зрозуміло, в чому його порушення", – пояснив Добош позицію адвокатів.

На думку адвоката, виправлення акта "буде по строках не дуже великих, бо вони розуміють, що людина під вартою, і справа має бути призначена до розгляду".

Крім того, під час засідання 13 червня суд продовжив строк тримання під вартою обвинувачених до 11 серпня.

Добош вважає, що підстав для продовження міри запобіжного заходу для його підзахисного, не було.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

У жовтні 2017-го генпрокурор Юрій Луценко розповів, що у справі Вороненкова трьом особам повідомлено про підозру, а двох затримано.

Олександру Лосю та Ярославу Тарасенку інкримінують п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб) КК України.

За даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Восени 2017 року Генпрокуратура спрямувала до Росії запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих дій з Тюріним, якого підозрюють в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У березні 2018 року стало відомо, що правоохоронні органи України оголосили в Тюріна у розшук.

Вороненков був свідком у справі про зраду екс-президента України Віктора Януковича.