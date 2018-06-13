Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд відмовився розглядати обвинувальний акт по вбивству Вороненкова

Середа, 13 червня 2018, 16:48
Суд відмовився розглядати обвинувальний акт по вбивству Вороненкова

Шевченківський районний суд Києва 13 червня повернув прокуратурі обвинувальний акт у справі про вбивство російського екс-депутата Дениса Вороненкова.

Про це "Українській правді" повідомив Владислав Добош, адвокат одного з обвинувачених Ярослава Тарасенка.

"З причини того, що він не відповідає закону, не сформульоване обвинувачення, взагалі, як кажуть, зшитий нашвидкуруч", – сказав адвокат.

За його словами, захист просив саме про повернення акта.

"Там явні порушення закону, незрозуміло, в чому звинувачують Тарасенка. Не зрозуміло, в чому його порушення", – пояснив Добош позицію адвокатів.

На думку адвоката, виправлення акта "буде по строках не дуже великих, бо вони розуміють, що людина під вартою, і справа має бути призначена до розгляду".

Крім того, під час засідання 13 червня суд продовжив строк тримання під вартою обвинувачених до 11 серпня.

Добош вважає, що підстав для продовження міри запобіжного заходу для його підзахисного, не було.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

У жовтні 2017-го генпрокурор Юрій Луценко розповів, що у справі Вороненкова трьом особам повідомлено про підозру, а двох затримано.

Олександру Лосю та Ярославу Тарасенку інкримінують п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб) КК України.

За даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Восени 2017 року Генпрокуратура спрямувала до Росії запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих дій з Тюріним, якого підозрюють в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У березні 2018 року стало відомо, що правоохоронні органи України оголосили в Тюріна у розшук.

Вороненков був свідком у справі про зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Вороненковсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Вороненков
Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок
Суд оголосив вирок у справі про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова
Вбивство Вороненкова: дебати завершено, судді пішли в нарадчу кімнату
Останні новини
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
Усі новини...
Реклама: