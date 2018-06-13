Суд отказался рассматривать обвинительный акт по убийству Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева 13 июня вернул прокуратуре обвинительный акт по делу об убийстве российского экс-депутата Дениса Вороненкова.

Об этом "Украинской правде" сообщил Владислав Добош, адвокат одного из обвиняемых Ярослава Тарасенко.

"В виду того, что он не соответствует закону, не сформулировано обвинение, вообще, как говорится, сшитый на скорую руку", – сказал адвокат.

По его словам, защита просила именно о возвращении акта.

"Там явные нарушения закона, непонятно, в чем обвиняют Тарасенко. Непонятно, в чем его нарушение ", – пояснил Добош позицию адвокатов.

По мнению адвоката, исправление акта "будет по срокам не очень большим, потому что они понимают, что человек под стражей, и дело должно быть назначено к рассмотрению".

Кроме того, во время заседания 13 июня суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых до 11 августа.

Добош считает, что оснований для продолжения меры пресечения для его подзащитного не было.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

В октябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что в деле Вороненкова трем лицам сообщено о подозрении, а двое задержаны.

Александру Лосю и Ярославу Тарасенко инкриминируют п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

По данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Мотивом убийства, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Осенью 2017 года Генпрокуратура направила в Россию запрос об оказании международной правовой помощи по проведению следственных действий с Тюриным, которого подозревают в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Весной 2018 года стало известно, что правоохранительные органы Украины объявили Тюрина в розыск.

Вороненков был свидетелем по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.