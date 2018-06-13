Київ закликав ОРДЛО відремонтувати у себе майно Vodafone – Оліфер

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську запропонувала відремонтувати та інвентаризувати майно мобільного оператора "Vodafone-Україна" на непідконтрольній території.

Про це повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"В рамках економічної підгрупи українська сторона вчергове передала ОРДЛО пропозиції щодо проведення ремонту та інвентаризації майна компанії "Водафон Україна" на непідконтрольній території", - написала Оліфер.

Однак аварійно-відновлювальні роботи на території ОРДЛО зірвали.

"Ми закликаємо представників ОРДЛО створити необхідні умови для ремонтних бригад. Сталого мобільного зв'язку потребують мільйони мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування", - наголосила речниця Кучми.

Мобільний оператор "Vodafone-Україна" 11 січня повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

Пізніше у компанії заявили, що представники Vodafone працюють над відновленням зв'язку на території ОРДЛО, але має певні труднощі з виконанням робіт і допуском на територію, де виникло пошкодження.

24 січня у компанії заявили, що навіть якщо Vodafone отримає офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого не надсилатиме в ОРДО без гарантій безпеки.

В окупованих районах Луганської області відновили мобільний зв'язок оператора "Vodafone Україна" 24 квітня.