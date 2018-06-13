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Киев призвал ОРДЛО отремонтировать у себя имущество Vodafone - Олифер

Среда, 13 июня 2018, 20:00

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила ОРДЛО отремонтировать и инвентаризировать имущество мобильного оператора "Vodafone-Украина" на неподконтрольной территории.

Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В рамках экономической подгруппы украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании "Водафон-Украина" на неподконтрольной территории", - написала Олифер.

Однако аварийно-восстановительные работы на территории ОРДЛО сорвали.

"Мы призываем представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад. В устойчивой мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

Мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, которые отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории – в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

17 января директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил, что Vodafone планирует восстановить связь в ОРДЛО 18 января.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОмобильная связьУкраина
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