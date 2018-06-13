Омбудсмен РФ приедет в Украину на следующей неделе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается посетить Украину в начале следующей недели.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я планирую поехать в Украину в начале следующей недели, посетить (журналиста "РИА Новости-Украина" Кирилла) Вышинского в СИЗО Херсона", - сказала Москалькова.
По ее словам, поездка состоится "в понедельник - вторник".
Кроме того, Москалькова совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой в соответствии с разработанной дорожной картой посетит в ИК-6 Омска гражданина Украины и России Дмитрия Штибликова.
13 июня омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев.
9 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля.
В пресс-службе Порошенко добавили, что стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.
Как сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, чтоУкраина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.
Но позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.
8 июня Порошенко встретился с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.