Омбудсмен РФ приедет в Украину на следующей неделе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается посетить Украину в начале следующей недели.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я планирую поехать в Украину в начале следующей недели, посетить (журналиста "РИА Новости-Украина" Кирилла) Вышинского в СИЗО Херсона", - сказала Москалькова.

По ее словам, поездка состоится "в понедельник - вторник".

Кроме того, Москалькова совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой в соответствии с разработанной дорожной картой посетит в ИК-6 Омска гражданина Украины и России Дмитрия Штибликова.

13 июня омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев.

9 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля.

В пресс-службе Порошенко добавили, что стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Как сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, чтоУкраина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.

Но позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.

8 июня Порошенко встретился с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.