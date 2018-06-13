Денисова требует от КС отменить е-декларирование для активистов

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Среда, 13 июня 2018, 22:21

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что направила в Конституционный Суд представление с требованием отменить е-декларирование для общественных активистов.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, "этот документ противоречит принципу верховенства права и Конституции Украины".

"Моя позиция неизменна - гражданское общество, как орган контроля власти, должен быть независимым", - отметила Денисова.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

22 марта 2018 года Верховная Рада провалила голосование об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.

28 марта европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что украинское руководство провалило выполнение собственных обещаний, не отменив е-декларирования для активистов.

28 марта у Порошенко заявили, что ВР должна принять решение об отмене е-декларирования для антикоррупционеров, хотя до окончания срока подачи отчетов оставалось всего 3 дня, а ближайшее заседание парламента планировалось через 6.

Позже Рада опубликовала заявление спикера Андрея Парубия, из которой следует, что нардепы планируют рассмотреть отмену электронного декларирования для общественных активистов уже после 1 апреля.

29 марта НАПК разъяснило, что требование подавать е-декларации не касается лиц, работающих в антикоррупционных объединениях, но непосредственно не выполняют функций в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Украинская правда
Темы: омбудсмен декларации
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