Денисова требует от КС отменить е-декларирование для активистов
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что направила в Конституционный Суд представление с требованием отменить е-декларирование для общественных активистов.
Об этом она сообщила в Facebook.
По ее словам, "этот документ противоречит принципу верховенства права и Конституции Украины".
"Моя позиция неизменна - гражданское общество, как орган контроля власти, должен быть независимым", - отметила Денисова.
27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
22 марта 2018 года Верховная Рада провалила голосование об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.
28 марта европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что украинское руководство провалило выполнение собственных обещаний, не отменив е-декларирования для активистов.
28 марта у Порошенко заявили, что ВР должна принять решение об отмене е-декларирования для антикоррупционеров, хотя до окончания срока подачи отчетов оставалось всего 3 дня, а ближайшее заседание парламента планировалось через 6.
Позже Рада опубликовала заявление спикера Андрея Парубия, из которой следует, что нардепы планируют рассмотреть отмену электронного декларирования для общественных активистов уже после 1 апреля.
29 марта НАПК разъяснило, что требование подавать е-декларации не касается лиц, работающих в антикоррупционных объединениях, но непосредственно не выполняют функций в сфере предотвращения и противодействия коррупции.