Сенцов голодает в медчасти, сдаваться не собирается - сестра

Украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, в пятницу увозили в реанимацию. Сейчас он находится в санчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.

Об этом рассказала сестра политзаключенного Наталья Каплан, передает "Крым.Реалии".

"По информации от российской правозащитницы Зои Световой, которая договорилась на видезвонок с Олегом, в пятницу его увозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти.

Достоверно о его здоровье пока ничего не известно, в конце недели к нему поедет адвокат и будет что-то больше понятно", - сообщила она.

"Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как грозились. Это все будет известно в конце недели.

Олег мне ничего о своем здоровье не сообщал, мы разговаривали о бытовых вещах, что передать детям, маме. Я просто рассказываю ему, что происходит вокруг политзаключенных, вокруг его имени", - добавила сестра Сенцова.

"Сдаваться он не собирается умирать не собирается, но и отступать от условий голодания тоже", - подчеркнула Наталья Каплан.

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам, голодает с 14 мая.

Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

2 июня двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отмечала, что ему каждый день колют литр глюкозы.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство Россиидопустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.