Справа "Трейд Коммодіті": Заступнику Полторака повернули закордонні паспорти

Солом'янський райсуд Києва повернув закордонні паспорти заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, якого підозрюють у причетності до розкрадання 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива в ТОВ "Трейд Коммодіті".

Відповідне рішення було ухвалене під час розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження запобіжного заходу, повідомляє "Слово і Діло".

Зазначається, що перший заступник керівника САП Максим Грищук просив продовжити обмежувальні заходи для Павловського, зокрема він був зобов'язаний передати свої закордонні паспорти до Державної міграційної служби.

При цьому видання повідомляє, що захисники підозрюваного наполягали на тому, що суд має відмовити у задоволенні подібного клопотання, оскільки, на їхню думку, пред'явлена Павловському підозра необґрунтована, жоден із зазначених прокурором ризиків не доведений.

Також вони наголошували, що обов'язок здачі закордонних паспортів перешкоджає його роботі, оскільки заступник міністра оборони зобов'язаний виїжджати у відрядження за межі України.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора САП, проте дозволив повернути закордонні паспорти, аргументувавши таке рішення тим, що Павловський має їздити за кордон.

Раніше суд залишив на посаді заступника міністра оборони Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до розтрати 149 мільйонів гривень через схеми із закупівлями палива.

Також суд відмовив в арешті майна заступника міністра оборони і зняв арешт із банківського рахунку ТОВ "Трейд Коммодіті", керівництво якого фігурує в розслідуванні НАБУ щодо закупівлі палива Міноборони за завищеними цінами.

Сам Павловський заперечував свою причетність до визначення ціни при закупівлі пального у фірми "Трейд Коммодіті", а отже й розтрати 149 млн гривень.

Наприкінці березня у НАБУ заявили про завершення досудового розслідуваннящодо посадовців Міноборони, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що експертиза підтвердила розтрату 149 мільйонів гривень при закупівлі Міністерством оборони палива у фірми "Трейд Коммодіті".

Зазначалося, що підозрюваним готуються фінальні підозри.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський – "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Також джерела повідомляли, що підозрювані посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" втекли.

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